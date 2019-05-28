Оголошення дефолту порушить макроекономічну стабільність - ЄБА

Європейська бізнес асоціація наполягає на необхідності продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки оголошення дефолту порушить макроекономічну стабільність країни.

Про це заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, повідомляє прес-служба ЄБА.

"Ні для кого не секрет, що далеко не кожен інвестор ризикне заходити в дефолтну країну, яка не має можливості відповідати за взяті на себе зобов'язання перед міжнародними партнерами", - сказала Дерев'янко.

Вона підкреслила, що це, насамперед, репутаційний ризик, який потягне за собою негативні наслідки.

Замість цього органам влади варто об'єднати зусилля для продовження співпраці з МВФ і проведення структурних реформ, які підвищать привабливість країни для внутрішніх і зовнішніх інвесторів, додали в ЄБА.

Нагадаємо:

В інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

У команді президента Зеленського не підтримали пропозицію олігарха про дефолт.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що навіть розмови про дефолт шкодять країні.

Як заявив глава Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, заклики оголосити "керований дефолт" і реструктурувати зовнішній борг держави - незграбні. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Керований дефолт": безглуздий і небезпечний".

На думку експертів ринку, передумов для дефолту - немає, а ринок практично не відреагував на пропозицію Коломойського оголосити Україні дефолт.

Економічна правда