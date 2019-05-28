Українські банки збільшили чистий прибуток на 69,2% - НБУ

Платоспроможні українські банки в січні-квітні 2019 року отримали 18,1 мільярдів гривень чистого прибутку - на 69,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (10,7 мільярдів гривень).

Про це повідомив Національний банк в Facebook.

Згідно з повідомленням, доходи банків за чотири місяці поточного року зросли на 29% - до 77 млрд грн, тоді як витрати - на 20%, до 59 млрд грн.

Основними факторами зростання банківського прибутку, як зазначили в центробанку, стали: зростання чистих процентних доходів банків на 18% - до 26 млрд грн, зростання чистих комісійних доходів - на 20%, до 13,7 млрд грн, позитивний результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу - на 3,9 млрд грн.

У Нацбанку очікують, що в 2019 році прибутковість сектора залишиться високою.

Як повідомлялося раніше, прибуток українських банків в 2018 році досяг історичного максимуму, становивши 21,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Нацбанк перерахував 65 млрд грн прибутку до державного бюджету.

Економічна правда