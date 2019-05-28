У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри у 100 та 200 євро
У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри в 100 і 200 євро - вони стали вуже і мають додаткові елементи захисту.
Про це з посиланням на Європейський центробанк повідомляє Deutsche Welle.
Зазначається, що оновлені банкноти зберегли колишню колірну гамму, але їхній дизайн трохи змінився. Вони стали вуже: тепер їх ширина така ж, як у купюри в 50 євро.
Завдяки цьому нові купюри будуть легше поміщатися в гаманцях громадян, а банкомати будуть швидше їх обробляти, зазначається у повідомленні.
Крім того, оновлені банкноти забезпечені додатковими елементами захисту. На них нанесені невидимі оку захисні знаки, які може зчитати лише машина.
Також вони містять новий елемент - голограму, яка змінюється при обертанні купюри.
Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти. Нові купюри в 5, 10, 20 і 50 євро вже вийшли в обіг.
Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу.
При цьому наголошується, що оновлена купюра в 500 євро випускатися не буде.
Нагадаємо:
У кінці квітня поточного року Німеччина і Австрія припинили випуск банкноти номіналом 500 євро.
Решта 17 країн єврозони зробили це ще в січні цього року. Це було зроблено, щоб утруднити фінансування тероризму і нелегальної трудової діяльності.
Також раніше Європейський центробанк розповів, які банкноти євро підробляють найчастіше. Виявилось, що це банкноти номіналом 20 і 50 євро.
Економічна правда
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