У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри у 100 та 200 євро

У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри в 100 і 200 євро - вони стали вуже і мають додаткові елементи захисту.

Про це з посиланням на Європейський центробанк повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що оновлені банкноти зберегли колишню колірну гамму, але їхній дизайн трохи змінився. Вони стали вуже: тепер їх ширина така ж, як у купюри в 50 євро.

Завдяки цьому нові купюри будуть легше поміщатися в гаманцях громадян, а банкомати будуть швидше їх обробляти, зазначається у повідомленні.

Крім того, оновлені банкноти забезпечені додатковими елементами захисту. На них нанесені невидимі оку захисні знаки, які може зчитати лише машина.

Також вони містять новий елемент - голограму, яка змінюється при обертанні купюри.

Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти. Нові купюри в 5, 10, 20 і 50 євро вже вийшли в обіг.

Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу.

При цьому наголошується, що оновлена ​​купюра в 500 євро випускатися не буде.

Нагадаємо:

У кінці квітня поточного року Німеччина і Австрія припинили випуск банкноти номіналом 500 євро.

Решта 17 країн єврозони зробили це ще в січні цього року. Це було зроблено, щоб утруднити фінансування тероризму і нелегальної трудової діяльності.

Також раніше Європейський центробанк розповів, які банкноти євро підробляють найчастіше. Виявилось, що це банкноти номіналом 20 і 50 євро.

Економічна правда