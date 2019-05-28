ДТЕК Ахметова офіційно отримав контроль у "Київобленерго" і звільнив правління компанії

ПрАТ "Київобленерго" повідомило про придбання "ДТЕК" контролю над компанією, отримавши відповідну інформацію від державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, згідно з повідомленнями на сайті обленерго, наглядова рада компанії на засіданні 24 травня звільнила правління на чолі з Володимиром Чернявським.

Нові члени правління не обрані, але в підконтрольних "ДТЕК" електромережних компаніях воно відсутнє, а оперативним управлінням займається генеральний директор.

Наразі до операційного холдингу "ДТЕК Мережі", організованого у 2018 році, входять п'ять підприємств: "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Донецькі електромережі", "ДТЕК Високовольтні мережі", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" .

Як повідомлялося, на початку січня 2019 року "ДТЕК" заявив про намір сконцентрувати 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго", що належать групі VS Energy.

В кінці квітня Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго".

В середині травня "ДТЕК" оголосив про закриття операції з придбання 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго" у VS Energy.

"Київобленерго" в 2018 році збільшило чистий прибуток на 6,8% - до 233,16 млн грн, а його виручка зросла на 18% - до 9 млрд 470,99 млн грн.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

Як повідомлялося, з березня поточного року операційним директором компанії "ДТЕК Енерго" призначений Тоомас Нійнемяе.

Економічна правда