Новини вихідних: дефолт від Коломойського, "міст Кличка" та недобуд десятиріччя

Про ціни на молоду картоплю. Пропозиція ранньої картоплі в Україні продовжує збільшуватися, навіть на ринку Західних регіонів, де йдуть дощі.

Про роботу на літо. У 74% оголошень для студентів їм пропонують постійну роботу, найбільша кількість пропозицій для початку кар'єри або підробітку - у Київській області, а найпопулярнішими варіантами серед студентів стали робота на дому та вантажники.

Про Бескидський туннель. 24 травня минув рік від дня відкриття регулярного руху поїздів через новозбудований двоколійний Бескидський тунель у Карпатах.

Про "міст Кличка". Вартість "мосту Кличка" зросла ще на 73 мільйони гривень.

Про оголошення дефолту. Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

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Недобуд десятиріччя: у "Борисполі" запустили багаторівневий паркінг

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 23 травня здав в експлуатацію першу чергу нового багаторівневого паркінгу біля терміналу D. Все, що вам потрібно знати про проект, і як він сьогодні виглядає.