В OLX розповіли, яка робота є для студентів на літо
У 74% оголошень для студентів їм пропонують постійну роботу, найбільша кількість пропозицій для початку кар'єри або підробітку - у Київській області, а найпопулярнішими варіантами серед студентів стали робота на дому та вантажники.
Про це повідомили аналітики платформи OLX.
У більш ніж половині вакансій студентам пропонують неповну зайнятість, гнучкий графік.
У Київській області зосереджена найбільша кількість вакансій для студентів – 39% від усіх оголошень у категорії "початок кар’єри та студенти" на платформі OLX Робота. Високі шанси також знайти роботу у Дніпропетровській та Харківській областях.
А от студентам, які проживають у західних регіонах, потрібно докласти зусиль, щоб знайти роботу. У Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській областях і на Волині найменша кількість вакансій для студентів.
Топ-5 областей за кількістю вакансій для студентів:
- Київська - 39%
- Дніпропетровська - 9%
- Харківська - 9%
- Одеська - 6%
- Львівська - 4%
Молодь активно реагує на пропозиції, в описі яких згадується віддалена робота, робота за комп’ютером, щоденна оплата. Такі оголошення отримують найбільшу кількість відповідей, а роботодавці пропонують за цей вид діяльності від 200 до 800 грн на день.
Зайнятість пов'язана з фізичною працею також опинилася в рейтингу популярних вакансій серед студентів - частіше відгукувались на оголошення з пошуку вантажників, кур'єрів, розклеювачів оголошень. В залежності від кількості відпрацьованих годин зарплата кур'єрів і вантажників може скласти від 200 до 1000 грн.
Читайте також: На власному досвіді. День роботи у McDonald's
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua