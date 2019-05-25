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В OLX розповіли, яка робота є для студентів на літо

Субота, 25 травня 2019, 11:20
 

У 74% оголошень для студентів їм пропонують постійну роботу, найбільша кількість пропозицій для початку кар'єри або підробітку - у Київській області, а найпопулярнішими варіантами серед студентів стали робота на дому та вантажники.

Про це повідомили аналітики платформи OLX.

У більш ніж половині вакансій студентам пропонують неповну зайнятість, гнучкий графік.

У Київській області зосереджена найбільша кількість вакансій для студентів – 39% від усіх оголошень у категорії "початок кар’єри та студенти" на платформі OLX Робота. Високі шанси також знайти роботу у Дніпропетровській та Харківській областях.

А от студентам, які проживають у західних регіонах, потрібно докласти зусиль, щоб знайти роботу. У Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській областях і на Волині найменша кількість вакансій для студентів.

 

Топ-5 областей за кількістю вакансій для студентів:

  • Київська - 39%
  • Дніпропетровська - 9%
  • Харківська - 9%
  • Одеська - 6%
  • Львівська - 4%

Молодь активно реагує на пропозиції, в описі яких згадується віддалена робота, робота за комп’ютером, щоденна оплата. Такі оголошення отримують найбільшу кількість відповідей, а роботодавці пропонують за цей вид діяльності від 200 до 800 грн на день.

Зайнятість пов'язана з фізичною працею також опинилася в рейтингу популярних вакансій серед студентів - частіше відгукувались на оголошення з пошуку вантажників, кур'єрів, розклеювачів оголошень. В залежності від кількості відпрацьованих годин зарплата кур'єрів і вантажників може скласти від 200 до 1000 грн.

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