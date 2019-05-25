Вартість "мосту Кличка" зросла ще на 73 мільйони гривень

Комунальне підприємство КМДА "Інженерний центр" 23 травня оголосило про намір укласти з ТОВ "Спецбуд-Авто" договір на проведення додаткових робіт по будівництву мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" вартістю 73,81 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

Для цієї закупівлі була застосована переговорна процедура, оскільки додаткові роботи технічно пов’язані з первинним договором підряду вартістю 255,57 млн грн, укладеним цими ж сторонами 7 грудня 2018 року.

Невдовзі після початку будівництва мостового переходу КП "Інженерний центр" замовив коригування проектної документації. 2 травня було отримано позитивний експертний звіт по ній. Скоригована проектна документація передбачає додаткові роботи з будівництва мосту між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка".

Це, зокрема, зміна та встановлення елементів конструкції мосту, влаштування зовнішніх інженерних мереж та освітлення, влаштування фонтану у парку "Володимирська гірка", збільшення обсягів благоустрою та озеленення території та додаткові обсяги перекладки існуючої мережі дощової каналізації.

Замовлені додаткові роботи повинні бути виконані до 30 серпня цього року. Джерело фінансування – кошти міського бюджету.

Нагадаємо, кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" загалом зросла до 419,96 млн грн.