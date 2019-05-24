Новини 24 травня: Про бенефіціарів "зеленого тарифу" та справу Приватбанку

Про що всі говорили сьогодні?

Про новий ринок електроенергії: Представництво Європейського Союзу рекомендує відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

Про бенефіціарів "зеленого тарифу". 65% коштів, виплачених ДП "Енергоринок" за альтернативну енергію у 2018 році, пішли десятьом бізнес-групам, у першу чергу - електростанціям, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдингу Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

Про справу Приватбанку. Національний банк 24 травня подав апеляції на два вердикту Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року, що скасувало рішення НБУ про виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави та визначенні переліку пов'язаних осіб із Приватбанком.

Про ризики, пов’язані зі справою Приватбанку. Практична реалізація рішення апеляційного суду про скасування націоналізації Приватбанку призведе до скасування відповідних рішень Нацбанку й уряду і повернення банком 155 млрд гривень, внесених державою в капітал.

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду, й зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві.

Про газ. НАК "Нафтогаз України" у червні 2019 роки знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,9% (на 496 гривень) у порівнянні з діючою в травні - до 5,803 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів із ПДВ.

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