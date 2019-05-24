"Нафтогаз" знизить ціну на газ для промспоживачів на 7,6-7,9%

НАК "Нафтогаз України" у червні 2019 роки знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,9% (на 496 гривень) у порівнянні з діючою в травні - до 5,803 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів із ПДВ.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що така ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ обсягом понад 50 тис. куб. м у місяць за умови відсутності боргів перед енергохолдингом.

Для промислових підприємств, які закуповують газ без передоплати, ціна в червні становитиме 6,423 тис. грн за 1 тис. куб. м (із ПДВ), що на 7,6% (на 525 грн) нижче, ніж у травні.

Як повідомлялося, в Україні з 1 жовтня 2015 року скасоване держрегулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і ТКЕ для потреб населення. З цього часу "Нафтогаз" поставляє газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо:

У квітні "Нафтогаз" погодив із Кабміном зменшення ціни на газ для населення.

Пізніше в НАК заявили, що їм потрібен 1 мільярд доларів, щоб закачати достатньо газу до зими.

Також повідомлялося, що АМКУ взявся за "Нафтогаз" і його "дочку" через закупівлю газу за завищеними цінами.

Економічна правда