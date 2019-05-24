НБУ може визнати Приватбанк неплатоспроможним вдруге

Практична реалізація рішення апеляційного суду про скасування націоналізації Приватбанку призведе до скасування відповідних рішень Нацбанку й уряду і повернення банком 155 млрд гривень, внесених державою в капітал.

Про це під час Шведсько-українського бізнес-форуму в Києві у четвер заявив заступник глави НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо фантазувати, що станеться в разі негативного рішення апеляційного суду... Капітал Приватбанку - 17 млрд гривень. Якщо відняти 155 млрд гривень, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І НБУ знову визнає банк неплатоспроможним", - описав він можливий сценарій.

Чурій зазначив, що в такому разі банк буде передано Фонду гарантування вкладів фізосіб, який вимагатиме в уряду ОВДП для виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам, а фонд, у свою чергу, прийде по їхню монетизацію до Нацбанку.

"Матимемо вплив і на валютний ринок, і на інфляцію", - сказав заступник глави НБУ. Він зазначив, що Нацбанк не має права коментувати рішення судів, проте події, що відбуваються, є ризиком для ринку.

Серед інших судових рішень, які ставлять під сумніви здатність Нацбанку відповідати за стабільність гривні й банківської системи, він назвав визнання незаконними перевірок НБУ.

Раніше Ігор Коломойський заявив, що знову планує стати співвласником Приватбанку, або ж повернути частину грошей, які були вкладені їм на момент націоналізації банку.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "Ігор Коломойський: Поверніть мої акції в Приватбанку! Зарахуйте мені мої 50-60 мільярдів!"

Нагадаємо, 21 травня Коломойський остаточно програв суди Нацбанку на 2,6 мільярда.

Детальніше про те, що означає рішення суду стосовно Приватбанку, читайте у публікації:"Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?"