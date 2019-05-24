У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною

Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду, й зараз місія Фонду продовжує "конструктивні" переговори з українською владою в Києві.

Із такою заявою виступив у четвер директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє "Укрінформ".

"Місія (Фонду – ред.) зараз перебуває в Києві, вони проводять конструктивні дискусії з владою щодо останнього розвитку ситуації, а також економічної політики", - підкреслив Райс.

На прохання окреслити перспективи подальшої взаємодії, представник МВФ зауважив, що у Фонді очікують призначення нового уряду України.

"Як тільки новий уряд буде сформований після (позачергових парламентських – ред.) виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною", - зазначив Райс.

Водночас, він не став коментувати запитання, чи становлять ризики для завершення діючої програми Stand-By для України рішення щодо розпуску Верховної Ради України та відставки уряду.

"Ми не коментуємо політичних змін у будь-якій країні, отже я не буду коментувати цього в контексті України", - зазначив Райс.

У цьому зв'язку він знову підкреслив, що МВФ буде готовий повернутися до співпраці з Україною після формування нового уряду, наголосивши, що "МВФ мав тісне партнерство з Україною впродовж останніх років".

Райс також нагадав, що директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард надіслала лист Володимиру Зеленському, в якому привітала його з перемогою на виборах. "Вона підкреслила, що МВФ продовжує бути готовим допомогти", - зауважив представник Фонду.

Прес-служба Зеленського раніше повідомила, що президент наступного тижня проведе зустріч з місією МВФ, яка перебуває в Києві.