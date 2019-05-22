Новини 22 травня: Про Зеленського та МВФ, заборону пластику і справу проти Порошенка
Про що всі говорили сьогодні?
Про справу проти Порошенка. Після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.
Про Зеленського та МВФ. Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві.
Про американські облігації в Україні. У вівторок, 21 травня, на фондовій біржі ПФТС відбулися перші результативні торги облігаціями Департаменту казначейства США.
Про заборону пластику. Рада Євросоюзу схвалила директиву, яка передбачає заборону в ЄС деяких одноразових пластикових виробів, для яких існує альтернатива.
Про аудит "Укроборонпрому". Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".
Про 60-мільйонні інвестиції. Стартап із українським корінням People.ai, який розробляє платформу для відділу продажів на базі штучного інтелекту, залучив 60 мільйонів доларів при оцінці у близько 500 мільйонів доларів.
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