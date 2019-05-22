Кабмін виділив 32 мільйони на аудит "Укроборонпрому"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

Про це він повідомив на засіданні уряду у середу.

"Ми виділяємо сьогодні на поворотній основі 32 мільйона гривень для "Укроборонпрому" для того, щоб "Укроборонпром" розпочав глибокий фінансовий аудит своєї діяльності", - сказав прем'єр.

Крім того, за його словами, у середу, 22 травня, до парламенту буде внесений проект закону щодо прозорої роботи Концерну у всіх питаннях, що стосуються військової тематики і закупівель у цій сфері.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів зобов’язав державний концерн "Укроборонпром" протягом 10 днів розпочати фінансовий аудит компанії.

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення чинного президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки та оборони заявив, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".

Дані системи закупівель "Prozorro" свідчать, що тендер про міжнародний аудит "Укроборонпрому", який пообіцяв ініціювати Порошенко, був оголошений ще в 2017 році.

У НАБУ розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".

16 березня Порошенко увів в дію рішення РНБО, що передбачає аудит"Укроборонпрому".

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що аудит держконцерну коштуватиме бюджету близько 5 мільйонів доларів.

Аудит "Укроборонпрому", проведений раніше, продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.

Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин пропонують допомогу Гройсману у перевірці витрат "Укроборонпрому"

Українська правда