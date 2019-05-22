Оборудки в енергетиці: САП відкрила справу на Порошенка

Після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.

Про це 22 травня повідомляє прес-служба САП.

"За результатами особистого прийому Холодницького гр. Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів… прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - відзначили у відомстві.

Також відомості до ЄРДР внесли щодо "керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".

Причиною цього у САП зазначають відомості:

щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна;

щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля;

за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" та ПАТ "Укргідроенерго" за попередньою змовою з іншими особами майном та коштами вказаних підприємств;

щодо зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "Азот".

Крючков стверджує, що наглядова рада "Центренерго" спільно з ФДМУ та низкою держслужбовців "розподілили ключові посади в органах правління та наглядової ради ПАТ "Центренерго" з метою розкрадання коштів держтовариства.

За його словами, дії щодо "Центренерго" координував сам Порошенко та близький до нього нардеп Ігор Кононенко.

Відзначається, що результатом злочинних дій могло стати незаконне відчуження 6 млрд грн.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Крючков також зазначає, що "Центренерго" за попередньою змовою з постачальниками вугілля ТОВ "Укрвуглетрейдінг", ТОВ "Шахтарськтранс" закуповували вугілля на загальну суму близько 170 млн грн за завищеною вартістю, використовуючи фіктивні підприємства.

Такі дії попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім того він стверджує, що незаконна передача майна ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" на користь ПАТ "Укргідроенерго" спричинила заволодіння 1 089 821 303 грн.

"Загалом розмір шкоди інтересам держави та інших акціонерів зазначених господарських товариств перевищує 2,2 млрд грн", - вказує заявник.

Зокрема, через закупівлю придбання протягом 2010-2015 років товарів робіт і послуг у ТОВ "Консорціум", НВО "Укргідроенергобуд", ТОВ "ШДСУ", ТОВ "Грін Лайт", ТОВ "Будмонтажсервіс 1, ТОВ "Укренерджі" та ТОВ "Кабельтехпостач" за завищеними цінами.

У САП дії вказаних службових осіб попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відзначається також, що службовці "Черкасиобленерго" та "Азот" уклали угоду таким чином, що її не можна фактично виконати.

Згідно з судовим рішенням, з ПАТ "Азот" на користь ПАТ "Черкасиобленерго" мають стягнути заборгованість в 1,276 млрд грн.

"Графік погашення заборгованості складено таким чином, що у перші 4 роки вона підлягає погашенню лише на суму 4,7 млн. грн. на місяць, а інфляційні втрати підлягають виплаті у 2027 році", - пишуть у САП.

Дії вказаних службових осіб кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України.

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Нагадаємо:

14 травня стало відомо, що Крючкову повернули закордонний паспорт і він зміг повернутися до Німеччини, де перебував до екстрадиції в Україну.

Солом'янський райсуд Києва 17 квітня арештував Крючкова з альтернативою застави 7 млн гривень.

Пізніше підозрюваний вніс заставу і вийшов з СІЗО.

На засіданні суду він розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці.

Вони опублікували записи телефонних розмов, де люди, чиї голоси схожі на голоси Крючкова та Ігоря Кононенка, а також братів-бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб, обговорюють спільні інтереси в енергетичному бізнесі та оборудки з обленерго.

Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.

Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".

У квітні 2018 року Крючкова затримали у Німеччині.

Крючков вийшов із німецької в'язниці під заставу, а в листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.

В САП зазначали, що внаслідок злочинної діяльності відбулося заволодіння бюджетними коштами на 424 мільйони гривень. Заволодіння відбувалося шляхом укладання за згодою постачальників електроенергії угод про переведення боргу від споживачів електроенергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електроенергії на умовах передоплати.

За даними САП, отримані відповідно до угод та договору кошти Крючков використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.