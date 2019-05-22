Український стартап для оцінки ефективності залучив 60 мільйонів доларів

Стартап із українським корінням People.ai, який розробляє платформу для відділу продажів на базі штучного інтелекту, залучив 60 мільйонів доларів при оцінці у близько 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Серед інвесторів - Iconiq, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, GGV Capital і Y Combinator.

Як розповів засновник People.ai Олег Рогінський журналістам AIN.UA, залучені кошти стартап витратить на розширення команди. Зокрема - на збільшення офісу в Києві з 30 осіб до 100 найближчим часом.

Компанія також анонсувала свій новий продукт "The Wire". Це стрічка, яка дозволяє сейлз-фахівцям знаходити потенційних клієнтів, підбирати до них підхід і в підсумку продавати їм.

"Побудований на основі системи управління доходами People.ai, Intelligent Matching і PeopleGraph, він одночасно аналізує дані про діяльність, контакті і угоді по всій організації, а також у галузі, щоб передбачити, які продажі, маркетинг і поведінка клієнтів вплинуть на результати", - розповіли в компанії.

Нагадаємо, стартап People.ai заснував українець Олег Рогінський, який переїхав в США, у 2016 році. Штаб-квартира компанії розташована у Сан-Франциско, також є офіси в Бостоні і Лос-Анджелесі. Також раніше компанія розглядала можливість відкриття офісу в Канаді.

У People.ai працює близько 145 осіб; серед клієнтів стартапу - близько 50 великих компаній.

People.ai наразі співпрацює з такими підприємствами як: Red Hat, Lyft, Zoom, New Relic, Splunk і іншими.

За час свого існування стартап залучив сумарно понад 100 млн дол.

Нагадаємо:

У 2018 році People.ai залучив 30 млн дол від групи інвесторів на чолі з фондом Andreessen Horowitz.

Усього за 2018 рік українські стартапи залучили 337 мільйонів доларів.

Економічна правда