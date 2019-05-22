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В Україні почали торгувати цінними паперами США

Середа, 22 травня 2019, 10:00
 

У вівторок, 21 травня, на фондовій біржі ПФТС відбулися перші результативні торги облігаціями Департаменту казначейства США.

Про це повідомляє прес-служба біржі.

Зокрема, була укладена та виконана біржова угода з продажу 2460 облігацій Департаменту казначейства США.

Вартість біржового контракту становила 6,549 млн гривень.

"Це перша біржова угода з облігаціями іноземної держави за всю історію існування організованого ринку цінних паперів України", - йдеться у повідомленні.

Вищезазначені цінні папери було включено до Біржового списку ПФТС 17 травня.

Це облігації з погашенням 31 січня 2023 року. Їх номінал - 100 доларів, а прибутковість - 2,375%.

Нагадаємо:

У березні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила допуск казначейських нот уряду США до торгів в Україні.

Раніше Комісія ухвалила рішення щодо допуску акцій корпорації Apple до обігу на території України.

Нещодавно й Приватбанк отримав ліцензію для торгівлі цінними паперами.

Торговий оборот на українських фондових майданчиках в 2018 році становив 260,866 мільярдів гривень, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.

Економічна правда

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США облігації

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