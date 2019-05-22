В Україні почали торгувати цінними паперами США
У вівторок, 21 травня, на фондовій біржі ПФТС відбулися перші результативні торги облігаціями Департаменту казначейства США.
Про це повідомляє прес-служба біржі.
Зокрема, була укладена та виконана біржова угода з продажу 2460 облігацій Департаменту казначейства США.
Вартість біржового контракту становила 6,549 млн гривень.
"Це перша біржова угода з облігаціями іноземної держави за всю історію існування організованого ринку цінних паперів України", - йдеться у повідомленні.
Вищезазначені цінні папери було включено до Біржового списку ПФТС 17 травня.
Це облігації з погашенням 31 січня 2023 року. Їх номінал - 100 доларів, а прибутковість - 2,375%.
Нагадаємо:
У березні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила допуск казначейських нот уряду США до торгів в Україні.
Раніше Комісія ухвалила рішення щодо допуску акцій корпорації Apple до обігу на території України.
Нещодавно й Приватбанк отримав ліцензію для торгівлі цінними паперами.
Торговий оборот на українських фондових майданчиках в 2018 році становив 260,866 мільярдів гривень, що на 26,8% більше, ніж роком раніше.
Економічна правда
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