Російський "Сбербанк" збільшив капітал своєї української "дочки" на 3,3 мільярда
"Сбербанк України" збільшив свій статутний капітал до 24,1 мільярда гривень для формування додаткових резервів під кредити.
Про це повідомляє прес-служба фінансової установи.
"Відповідно до прийнятого раніше акціонером банку рішенням АТ "Сбербанк "збільшило статутний капітал на 3,3 млрд гривень - до 24,065 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Крім того, підвищення статутного капіталу дозволило банку збільшити показник достатності капіталу до 33,2% за мінімального нормативного значення, встановленого НБУ не нижче 10%.
Нагадуємо:
Сбербанк за підсумками 2018 року отримав збиток 7,6 млрд гривень.
Цей результат дозволяє Сбербанку утримати статус найбільш збиткового банку української банківської системи в минулому році.
Ще в 2017 році у банку був прибуток (132 млн гривень).
У НБУ заявили, що майже 80% збитку банківської системи припали на Сбербанк і ВТБ Банк, який зараз ліквідовується.
Голова НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк не бачить перспектив для роботи банків з державним російським капіталом в Україні.
Економічна правда
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