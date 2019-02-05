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Російський "Сбербанк" збільшив збиток до 7,6 мільярда гривень

Вівторок, 5 лютого 2019, 19:21
 

Сбербанк за підсумками 2018 року отримав збиток 7,6 млрд гривень, що на 0,6 млрд гривень більше, ніж негативний фінансовий результат банку за січень-вересень 2018 року.

Про це йдеться в оборотно-сальдовому балансі банку, пише FinClub.

Як зазначається, збиток Сбербанку викликаний значними відрахуваннями в резерви - 8,8 млрд гривень. Загальні адміністративні витрати становили 1,4 млрд гривень, зокрема, витрати на персонал - 738 млн гривень.

Процентні витрати за депозитами становили 1,05 млрд гривень, а процентні доходи за кредитами - 3,5 млрд гривень. Капітал банку скоротився до 4,7 млрд гривень.

Цей результат дозволяє Сбербанку утримати статус найбільш збиткового банку української банківської системи в минулому році. Ще в 2017 році у банку був прибуток (132 млн гривень).

У НБУ заявили, що майже 80% збитку 15 банків припали на Сбербанк і ВТБ Банк, який зараз ліквідовується. І саме Сбербанк в НБУ хочуть перевірити першим в поточному році, пише видання.

Національний банк в січні 2019 року оштрафував Сбербанк на 94,74 млн гривень за ведення повторної ризикової діяльності. Сбербанк планує в суді оскаржити штраф НБУ.

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Сбербанк Росія

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