Російський "Сбербанк" збільшив збиток до 7,6 мільярда гривень
Сбербанк за підсумками 2018 року отримав збиток 7,6 млрд гривень, що на 0,6 млрд гривень більше, ніж негативний фінансовий результат банку за січень-вересень 2018 року.
Про це йдеться в оборотно-сальдовому балансі банку, пише FinClub.
Як зазначається, збиток Сбербанку викликаний значними відрахуваннями в резерви - 8,8 млрд гривень. Загальні адміністративні витрати становили 1,4 млрд гривень, зокрема, витрати на персонал - 738 млн гривень.
Процентні витрати за депозитами становили 1,05 млрд гривень, а процентні доходи за кредитами - 3,5 млрд гривень. Капітал банку скоротився до 4,7 млрд гривень.
Цей результат дозволяє Сбербанку утримати статус найбільш збиткового банку української банківської системи в минулому році. Ще в 2017 році у банку був прибуток (132 млн гривень).
У НБУ заявили, що майже 80% збитку 15 банків припали на Сбербанк і ВТБ Банк, який зараз ліквідовується. І саме Сбербанк в НБУ хочуть перевірити першим в поточному році, пише видання.
Національний банк в січні 2019 року оштрафував Сбербанк на 94,74 млн гривень за ведення повторної ризикової діяльності. Сбербанк планує в суді оскаржити штраф НБУ.
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