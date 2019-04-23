Конкурс на посаду голови митниці призупинено

Максим Нефьодов

Комісія вищого корпусу державної служби призупинила конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державної митної служби до скасування відповідного рішення суду.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів.

"Конкурсна комісія уповноважена лише частково виконати постанову Окружного адміністративного суду Києва від 17 квітня, а саме зупинити проведення дій з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови державної митної служби", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що термін подачі документів на конкурс може становити не менше 15 і не більше 30 календарних днів з дня отримання інформації про проведення конкурсу, при цьому результати конкурсу публікуються на пізніше 45 календарних днів з цієї ж дати.

"У разі призупинення дій Комісії з проведення конкурсу і після прийняття рішення про його відновлення відповідні процедури повинні бути проведені з урахуванням граничного терміну", - йдеться в повідомленні.

Станом на 17 квітня, коли була ухвалена постанова суду, пройшло 28 днів з дати оголошення конкурсу.

"Тобто, коли буде прийнято рішення про відновлення конкурсу, відлік почнеться з 29 дня. Всі результати попередніх етапів відбору, в тому числі і визначення фіналістів, залишаються в силі", - повідомили в Мінфіні.

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Нагадуємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідована в рамках реформи податкового адміністрування.

17 квітня суд ухвалив рішення зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби".

Заяву до суду щодо зупинення дії розпорядження уряду про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови державної митної служби подав народний депутат Андрій Антонищак.

За інформацією ЕП, за результатами конкурсу посаду глави Державної митної служби обійме перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Економічна правда