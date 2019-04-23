Українські стартапи за рік залучили 337 мільйонів доларів

Венчурні інвестиції в українські IT-компанії або IT-компанії з українським корінням зросли - в 2018 році загальний обсяг венчурних інвестицій досяг 336,9 мільйона доларів, середній чек виріс майже до 1 мільйона доларів.

Про це повідомляє Українська асоціація венчурного капіталу в свіжому звіті "Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018", передає Liga.net.

Ця сума майже в 1,5 рази перевищила минулорічний максимум в 258,6 млн доларів. Кількість укладених інвестиційних угод зросла з 89 до 115.

Майже третина із загального обсягу інвестицій привернула компанія GitLab, заснована харків'янином Дмитром Запорожцем. У вересні стартап залучив 100 млн доларів інвестицій серії D від Iconiq Capital. В результаті угоди компанія стала "єдинорогом" - її оцінка перевищила 1 млрд доларів. У грудні в GitLab також проінвестував фінансовий конгломерат Goldman Sachs.

Топ-10 угод 2018 року, за оцінкою UVCA, виглядає так:

Gitlab - 100 млн доларів BitFury - 80 млн доларів People.ai - 30 млн доларів GitLab - 20 млн доларів YayPay - 8,4 млн доларів DreamTeam - 5 млн доларів Restream - 4,5 млн доларів Busfor - 4 млн доларів Preply - 4 млн доларів Spinbackup - 1,5 млн доларів

Як показує звіт, онлайн-сервіси та software-компанії тримаються попереду за кількістю угод. При цьому хардверні та софтверні компанії залучили найбільші обсяги інвестицій.

А ось кількість угод по залученню фінансування через ICO впало - з 19 до 4. Сума інвестицій теж знизилася в кілька разів з 160,3 млн доларів до 58,3 млн доларів. Причину дослідники бачать в падінні довіри і необхідності забезпечення гарантій матеріальними активами, прибутком або доходом компанії. Це посприяло розвитку STO - Security Tokens Offering.

В цілому, розмір середнього чека венчурних інвестицій в 2018 році виріс на 112% в порівнянні з 2017 роком. Зараз він становить 0,92 млн доларів.

Нагадаємо:

Ізраїльська компанія Perion Network купила український стартап Septa Communications, розробника проекту Captain Growth, за 3,75 мільйона доларів.

Українець, який запускає ракету в США, продав розробника ігор великій групі.

Український Ajax Systems залучив 10 мільйонів доларів інвестицій.

У січні стартап-розшифрувальник з офісом в Україні залучив 23 мільйони доларів.