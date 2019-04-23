Всі розділи
Укр / Рус

Українські стартапи за рік залучили 337 мільйонів доларів

Вівторок, 23 квітня 2019, 14:34
 

Венчурні інвестиції в українські IT-компанії або IT-компанії з українським корінням зросли - в 2018 році загальний обсяг венчурних інвестицій досяг 336,9 мільйона доларів, середній чек виріс майже до 1 мільйона доларів.

Про це повідомляє Українська асоціація венчурного капіталу в свіжому звіті "Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018", передає Liga.net.

Ця сума майже в 1,5 рази перевищила минулорічний максимум в 258,6 млн доларів. Кількість укладених інвестиційних угод зросла з 89 до 115.

Майже третина із загального обсягу інвестицій привернула компанія GitLab, заснована харків'янином Дмитром Запорожцем. У вересні стартап залучив 100 млн доларів інвестицій серії D від Iconiq Capital. В результаті угоди компанія стала "єдинорогом" - її оцінка перевищила 1 млрд доларів. У грудні в GitLab також проінвестував фінансовий конгломерат Goldman Sachs.

Топ-10 угод 2018 року, за оцінкою UVCA, виглядає так:

  1. Gitlab - 100 млн доларів
  2. BitFury - 80 млн доларів
  3. People.ai - 30 млн доларів
  4. GitLab - 20 млн доларів
  5. YayPay - 8,4 млн доларів
  6. DreamTeam - 5 млн доларів
  7. Restream - 4,5 млн доларів
  8. Busfor - 4 млн доларів
  9. Preply - 4 млн доларів
  10. Spinbackup - 1,5 млн доларів

Як показує звіт, онлайн-сервіси та software-компанії тримаються попереду за кількістю угод. При цьому хардверні та софтверні компанії залучили найбільші обсяги інвестицій.

А ось кількість угод по залученню фінансування через ICO впало - з 19 до 4. Сума інвестицій теж знизилася в кілька разів з 160,3 млн доларів до 58,3 млн доларів. Причину дослідники бачать в падінні довіри і необхідності забезпечення гарантій матеріальними активами, прибутком або доходом компанії. Це посприяло розвитку STO - Security Tokens Offering.

В цілому, розмір середнього чека венчурних інвестицій в 2018 році виріс на 112% в порівнянні з 2017 роком. Зараз він становить 0,92 млн доларів.

Нагадаємо:

Ізраїльська компанія Perion Network купила український стартап Septa Communications, розробника проекту Captain Growth, за 3,75 мільйона доларів.

Українець, який запускає ракету в США, продав розробника ігор великій групі.

Український Ajax Systems залучив 10 мільйонів доларів інвестицій.

У січні стартап-розшифрувальник з офісом в Україні залучив 23 мільйони доларів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

інвестиції IT стартап

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Тихий шепіт вітру економічних змін 15 квітня 2019, 05:07
lifecell інвестує у перший український електромобіль 11 квітня 2019, 15:14
Як створити якісні суди для бізнесу 9 квітня 2019, 15:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!