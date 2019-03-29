Український Ajax Systems залучив 10 мільйонів доларів інвестицій

Український розробник систем безпеки Ajax Systems залучив 10 мільйонів доларів від інвестиційної компанії Horizon Capital.

Про це йдеться у прес-релізі Ajax Systems.

Інвестором виступив новий фонд Horizon Capital - Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), розміром 200 мільйонів доларів США, придбавши міноритарний пакет акцій компанії.

"Партнерство з Horizon Capital є дуже важливою віхою на шляху досягнення наших цілей та амбітних планів зростання", - прокоментував Олександр Конотопський, засновник та директор компанії Ajax Systems.

Ajax Systems була заснована у 2011 році. Компанія зростає швидкими темпами, при цьому більше 70% доходу надходить від експортних продажів до більш ніж 75 країн, переважно ЄС.

Ринок професійних систем безпеки зростатиме в середньому на 25% щороку до 24 мільярдів доларів США в 2022 році.

Вся виробнича та науково-дослідна команда знаходиться в Україні. Зараз в компанії працює понад 500 осіб, майже 20% з яких зосереджені на R&D.

Бездротова система безпеки Ajax Systems є однією з найбільш високотехнологічних в світі, продуктова лінійка Ajax Systems включає більше 20 пристроїв для захисту приміщень і прилеглих територій, пожежної безпеки, захисту від повені, а також пристроїв для автоматизації домашнього обладнання.

Продукція розроблена і виготовлена в Україні. Компанія має 5 патентів.

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