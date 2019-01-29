Стартап-розшифрувальник з офісом в Україні залучив 23 мільйони доларів

Ізраїльський сервіс для транскрибування і створення субтитрів Verbit 29 січня залучив 23 млн доларів фінансування.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

Лід-інвестором став фонд Viola Ventures, також в раунді брали участь Vertex Ventures, HV Ventures, Oryzn Capital, Vintage Venture Partners і Clal-Tech. Загальна сума залучених коштів (після двох раундів) становила 34 млн доларів.

"Стартап планує використовувати інвестиції для масштабування на міжнародний ринок, включаючи розширення відділів продажів, маркетингу і розвитку продукту, розробку рішень і просування в США", - заявили у прес-службі.

Український R&D-офіс компанії працює в Києві з грудня 2016 року.

Verbit поєднує можливості штучного і людського інтелекту в своєму продукті - рішення для розшифровки записів і створення субтитрів. В основі технології - адаптивні алгоритми.

Розробка Verbit дозволяє досягти понад 99% точності при розшифровці. ІІ-технологія підтримує сервіси з автоматичної розшифровки (Communication Access Realtime Translation або CART), дозволяючи отримувати результати в реальному часі.

Економічна правда