Один із облгазів Фірташа сам зробив перерахунок споживачам

ПАТ "Харківміськгаз" самостійно усунуло порушення та зробило перерахунок споживачам, яким до цього донарахувало зайве у платіжки.

Про це написав у Facebook начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк.

"Харківміськгаз" сам усунув порушення та за заявою споживача зробив перерахунок. Чи то 850 тисяч гривень не зайві чи вирішили законодавства не порушувати? Але це вже гарний початок. Тепер в інших облгазах РГК є на кого рівнятися", — написав він.

Хабатюк додав, що "справа коефіцієнтів" рухається, а на черзі — наступна перевірка.

"5 квітня на черзі в НКРЕКП ще 4 облгази/міськгази: Харьківміськгаз, Миколаївгаз, Сумигаз, Дніпрогаз", — написав він. І додав, що регулятор діятиме за звичною схемою: "штраф та вимога усунути порушення до 26 квітня".

Нагадаємо, в Україні з початку березня почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки на газ для споживачів.

Серед облгазів, які перевірять: Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз, Чернігівгаз, Закарпаттягаз та Хмельницькгаз.

Перевірки триватимуть до середини квітня. Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ склали 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

На початку березня НКРЕКП оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки. Як тоді зазначила Кривенко, у разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції.

19 березня завершились перевірки трьох перших облгазів — Вінницягазу, Волиньгазу та Київоблгазу. Усі вони виявились порушниками ліцензійних умов.

22 березня регулятор оштрафував Вінницягаз, Волиньгаз та Київоблгаз. На кожний із цих операторів накладено штрафи у розмірі 850 тисяч гривень.

26 березня НКРЕКП оштрафувала ще 4 облгази, а 29 березня — ще три.

Економічна правда