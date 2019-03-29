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НКРЕКП оштрафувала ще 3 облгази Фірташа

П'ятниця, 29 березня 2019, 15:08
 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала Чернівцігаз, Львівгаз та Чернігівгаз і зобов'язала їх зробити перерахунок усім споживачам до 18 квітня.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook НАК "Нафтогаз України".

"Дякуємо всім, хто писав скарги і боровся за свої права. Перевірки облгазів та газзбутів щодо незаконних донарахувань у платіжках тривають", — зазначається у повідомлені НАК.

За словами заступника начальника департаменту енергоефективності НАК Олексія Хабатюка, облгази заявили, що не збираються виконувати це рішення і будуть звертатися до суду.

Нагадаємо, в Україні з початку березня почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки на газ для споживачів.

Серед облгазів, які перевірять: Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз, Чернігівгаз, Закарпаттягаз та Хмельницькгаз.

Перевірки триватимуть до середини квітня. Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ склали 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

На початку березня НКРЕКП оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки. Як тоді зазначила Кривенко, у разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції.

19 березня завершились перевірки трьох перших облгазів — Вінницягазу, Волиньгазу та Київоблгазу. Усі вони виявились порушниками ліцензійних умов.

Економічна правда

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облгази Фірташ

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