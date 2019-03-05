Почалася перевірка облгазів Фірташа через донарахування у платіжках

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки.

Про це повідомила голова НКРЕКП у Facebook.

"В першій декаді березня ми розпочинаємо широкомасштабну перевірку виконання рішення НКРЕКП щодо заборони Операторів ГРМ здійснювати донарахування обсягів природного газу за приведення до стандартних умов. Перевірка триватиме п’ять днів, в ході якої ми проведемо детальний аналіз фактичного споживання газу населенням та виставлені рахунки", - написала Кривенко.

У разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції, результати перевірки будуть публічно оприлюднені та обговорені, повідомила голова НКРЕКП.

За її словами, порушення у частині донарахування у платіжки споживачів здійснили 20 операторів газорозподільних мереж, що здійснюють свою діяльність у 15 областях України.

Це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запоріжська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області.

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1 – 1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

"Все, що зараз відбувається, – це беззаконня з боку різних постачальних організацій. Я прошу: наведіть порядок і захистіть людей. Це чітка вимога", – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 5 березня на селекторній нараді з питань тарифоутворення на місцях.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Кабінет міністрів в кінці січня 2019 року повернув знижені норми споживання газу для побутових споживачів без лічильників, зокрема, встановивши норму в розмірі 3,29 куб. м.

Гройсман пообіцяв, що в разі оскарження облгазами / газзбутами у судах затверджених 30 січня норм споживання уряд у відповідь буде цілеспрямовано їх знижувати на 0,01 куб. м.

27 лютого Кабінет міністрів України знизив норму споживання газу для споживачів без лічильників до 3,28 куб. м з 3,29 куб. м на одну людину для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням. Дане рішення уряд ухвалив у відповідь на оскарження облгазами/газзбутами у судах прийняті 30 січня норми споживання.