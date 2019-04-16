АМКУ втретє оштрафував "Сумигаз" Фірташа через лічильники

Сумське територіальне відділення АМКУ оштрафувало ПАТ "Сумигаз" на 68 тис. грн. за неправомірне перекладення на споживачів витрат на ремонт та заміну несправних лічильників.

Про це свідчить рішення відділення від 4 квітня, повідомляють "Наші гроші".

Антимонопольники встановили, що у ПАТ "Сумигаз" відмовлялись проводити ремонт та заміну непридатних до експлуатації лічильників.

Проте, забезпечувати встановлення лічильників газу для населення – є зобов’язанням "Сумигазу", як монопольного розпорядника газорозподільної системи у Сумській області, згідно зі статтею Закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Більше того, законодавством передбачено, що періодична повірка лічильників газу, їх демонтаж, обслуговування та ремонт здійснюється для споживачів безкоштовно – за рахунок облгазів. У випадку, якщо ремонт лічильника є недоцільним, підприємство має безоплатно встановити інший розрахунковий лічильник газу.

Розслідування Сумського ОТВ АМКУ розпочалось з однієї заяви споживача послуг "Сумигазу", однак невдовзі аналогічні заяви до відділення скерували ще 47 мешканців Сумщини.

У ході розслідування було проаналізовано діяльність "Сумигазу" протягом 2016-2018 років. Спеціалісти відділення відзначили, що ринок розподілу природного газу в Україні відноситься до природних монополій, а "Сумигаз" займає монопольне становище на цьому ринку у межах Сумської області.

Відділення підрахувало, що протягом аналізованого періоду "Сумигаз" здійснив періодичну повірку загалом 117 549 побутових приладів обліку газу. З них, за кошти "Сумигазу" було відремонтовано сумарно 11 053 лічильники, замінено на нові – 2 976 одиниці, а за кошти населення – відремонтовано 1 373 лічильники, замінено на нові – 11 643 одиниці. Однак, населення не повинно було витрачати власні кошти ні на ремонт лічильників, ні на їх заміну.

Антимонопольники з’ясували, що середня вартість послуги з ремонту лічильників становить 320 грн, а вартість самого лічильника орієнтовно складає 1000 грн. Відтак, внаслідок неправомірних дій "Сумигазу" споживачі області понесли витрати, що перевищують 12,82 млн грн.

Дії "Сумигазу" Сумське відділення АМКУ кваліфікувало як порушення конкурентного законодавства через зловживання монопольним становищем, що призвело до ущемлення інтересів споживачів.

Визначаючи розмір штрафу, Відділення врахувало, що доходи "Сумигазу" за 2018 рік становили 476,65 млн грн, а сам облгаз факт вчинення порушення не визнав.

На підприємство наклали 68 тис. грн штрафу та зобов’язали усунути порушення протягом двох місяців з дня отримання рішення Відділення.

Це третій штраф ПАТ "Сумигазу" від Сумського ОТВ АМКУ за останні кілька місяців. Раніше Відділення винесло рішення щодо зловживання облгаз монопольним становищем через витіснення суб’єктів господарювання із ринку монтажу засобів вимірювальної техніки на користь компанії власного екс-менеджера та через відмову приватному підприємцеві встановлювати на заміну несправного лічильнику на інший, що належав самому заявнику.