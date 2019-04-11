АМКУ відкрило справи щодо 20 облгазів Фірташа

Антимонопольний комітет розглядає справи за ознаками вчинення 20 облгазами порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

Зокрема, АМКУ розглядаються справи щодо: "Вінницягазу", "Волиньгазу", "Дніпрогазу", "Дніпропетровськгазу", "Житомиргазу", "Закарпатгазу", "Запоріжгазу", "Івано-Франківськгазу", "Київоблгазу", "Криворіжгазу", "Львівгазу", "Миколаївгазу", "Рівнегазу", "Сумигазу", "Тисменицягазу", "Харківгазу", "Харківміськгазу", "Хмельницькгазу", "Чернівцігазу", "Чернігівгазу".

"Справи розпочато за ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринках розподілу природного газу в межах територій ліцензійної діяльності, закріплених за відповідними облгазами", — зазначається у повідомленні.

Як пояснив Терентьєв, підставою для цього стало донарахування облгазами зайвих обсягів спожитого природного газу споживачам.

"Такі дії облгазів призводять до понесення додаткових, необґрунтованих витрат споживачами", — підкреслив глава АМКУ.

Наразі комітет збирає докази в рамках відкритих справ. Також очікується інформація від Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"Після всебічного з’ясування обставин справ та аналізу отриманої інформації, комітетом будуть вжиті заходи відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції", — резюмував Терентьєв.

Нагадаємо, в Україні з початку березня почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки на газ для споживачів.

Перевірки триватимуть до середини квітня. Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ становили 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%.

Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів у частині приведення обсягів газу до стандартних умов та виставлення завищених рахунків споживачам. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.

Низка облгазів була оштрафована на 850 тис. кожен.

Жоден із оштрафованих облгазів не погодився із санкціями.

Суди відмовили ПАТ "Волиньгаз" та ПАТ "Вінницягаз" у зупиненні дії рішень Нацкомісії щодо накладення штрафів на компанії.

Станом на 10 квітня оштрафовані облгази не припинили донарахування у платіжках.

Економічна правда