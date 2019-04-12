Облгази Фірташа продовжують нараховувати зайве у платіжки українців

Облгази "Регіональної газової компанії" Фірташа продовжують надсилати українцям платіжки із донарахуванням зайвих обсягів спожитого природного газу.

Про це повідомляє "Нафтогаз України" у Facebook.

"Облгази фірташевської групи РГК продовжують зухвало та цинічно обкрадати своїх клієнтів – побутових споживачів. Приватні компанії повністю ігнорують рішення НКРЕКП, яка регулює їхню діяльність. Як результат, українці знову отримали платіжки з "газовими коефіцієнтами", — зазначається у повідомленні.

У "Нафтогазі" також підкреслили, що, вочевидь, мізерні штрафи НКРЕКП зовсім не лякають облгази.

"Оскільки з креативних платіжок вони отримують значно більше. І ризик заплатити 850 тисяч гривень штрафу за можливість надалі "здирати" з людей десятки мільйонів їх не зупиняє", — підкреслили у НАК.

"Нафтогаз" оприлюднив інструкцію для споживачів, які отримують такі платіжки.

"Якщо вам не було зроблено перерахунок, або ви знову отримали платіжку з коефіцієнтом, необхідно звернутись зі скаргою до НКРЕКП", — зазначили у НАК.

Форму скарги можна скачати тут. Назва: Скарга до НКРЕКП (щодо непроведення перерахунків у зв’язку з приведенням до стандартних умов).

Нагадаємо, в Україні з початку березня почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки на газ для споживачів.

11 квітня АМКУ відкрило справи щодо 20 облгазів Фірташа через донарахування ними зайвих обсягів спожитого природного газу споживачам.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ становили 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%.

Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів у частині приведення обсягів газу до стандартних умов та виставлення завищених рахунків споживачам. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.

Низка облгазів була оштрафована на 850 тис. кожен.

Жоден із оштрафованих облгазів не погодився із санкціями.

Суди відмовили ПАТ "Волиньгаз" та ПАТ "Вінницягаз" у зупиненні дії рішень Нацкомісії щодо накладення штрафів на компанії.

Станом на 10 квітня оштрафовані облгази не припинили донарахування у платіжках.

Економічна правда