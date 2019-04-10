"Укрзалізниця" зменшила ціну на закупку дизпального у "ОККО" та "Анвітрейд"

"Укрзалізниця" зменшила ціну закупки дизельного пального при наданні перших рознарядок за контрактами з "ОККО" та "Анвітрейд".

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зокрема, 9 квітня компанія підписала два контракти на постачання дизельного пального з переможцями аукціонів, що відбулися в системі ProZorro 27 березня. У рамках кожного аукціону компанії-переможці мали поставили 25 тис. тонн дизпального.

Окрім того, укладено додаткові угоди на зменшення ціни пального при наданні перших рознарядок постачальником.

Як зазначили у прес-службі, один з контрактів укладений з ПП "ОККО КОНТРАКТ" за ціною 28200 грн за тонну. Інший — із ТОВ "Анвітрейд" за ціною 28083 грн за тонну.

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов розповів, що усі договори на постачання дизельного пального передбачають перерахунок ціни залежно від зміни показників Platts.

"Тому "Укрзалізниця" уклала додаткові угоди на зменшення ціни пального при наданні перших рознарядок постачальником", — пояснив він.

Так, за договором з "ОККО" ціна знизилася до 27814 грн за тонну. За договором із "Анвітрейд" — до 27696 грн за тонну.

"Це ще один аргумент на користь формульного ціноутворення. За умови його відсутності, в умовах зниження цін на ринку, "Укрзалізниця" була б змушена купувати дизель за завищеними цінами", — наголосив Кравцов.

Він додав, що ще однією особливістю умов постачання для потреб "Укрзалізниці" є відстрочка платежу в 5 банківських днів.

Згідно з ціновою інформацією Консалтингової компанії UPECO, ціни на великооптові партії дизельного пального на день підписання договорів становили 27167 грн за тонну на умовах попередньої оплати.

У компанії додали, що найближчими днями будуть підписані ще два договори на постачання 50 тисяч тонн пального з переможцями інших двох аукціонів, які відбулися 1 квітня.

Нагадаємо:

1 квітня УЗ провела другий успішний тендер на закупівлю на закупівлю 50 тисяч тонн дизпалива.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" протягом двох місяців не могла закупити дизельне паливо через відсутність заявок від трейдерів і постачальників. Через це УЗ була змушена 8 разів переносити подачу заявок.

У кінці лютого "Укрзалізниця" ввела обмеження на використання дизельного палива в зв'язку з припиненням поставок і критично низькими запасами.

12 березня ЦОП збільшив стартову вартість ресурсу на 6,7% — до 28 252 грн/т.

27 березня "Укрзалізниці" нарешті вдалося закупити паливо. Переможцями тендеру на поставку ще 50 тис. т дизпалива були визначені ОККО і "Анвітрейд".

Економічна правда