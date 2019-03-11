Паливна криза в "Укрзалізниці": термін тендеру переносять уже другий місяць

Філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" знову на сім днів продовжила термін прийому заявок на участь в формульному тендері з поставки дизельного палива.

Про це свідчать дані системи ProZorro, повідомляє enkorr.

Прийом заявок продовжено на чотири тендери, кожен з яких передбачає закупівлю 15 тис. т дизельного палива.

Ця закупівля була оголошена 22 грудня 2018 року. Спочатку кінцевий термін подачі заявок був визначений - 22 січня, потім - 29 листопада, 5 лютого і 13 лютого, 21 лютого, 1 березня, 11 березня та тепер 18 березня.

"Укрзалізниця" ввела обмеження на використання дизельного палива в зв'язку з припиненням поставок та критично низькими запасами.

Трейдери стверджують, що сумніваються в економічній доцільності участі в аукціоні на запропонованих "Укрзалізницею" умовах.

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