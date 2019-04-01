УЗ провела другий успішний тендер на закупівлю дизпального

Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" 1 квітня визначив переможців ще двох тендерів на закупівлю 50 тисяч тонн дизпалива (по 25 тисяч тонн кожен) із застосуванням формульного розрахунку ціни.

Про це свідчать результати торгів на майданчику ProZorro, повідомляє enkorr.

Так, переможцем першого лоту знову стала компанія ОККО з ціною 28 200 грн/т.

За другим — ТОВ Фірма "Фідея" (входить в орбіту "Трейд Коммодити"), яке запропонувало поставити дизпаливо за ціною 28 077 грн/т.

Такі ціни, за даними "Консалтингової групи А-95", на 910 грн/т і 787,7 грн/т вище, ніж середня ціна ДП на оптовому ринку 1 квітня.

Раніше опитані enkorr трейдери зазначали, що різниця з поточним рівнем цін обумовлена ​​безліччю ризиків, пов'язаних, насамперед, із відстрочкою оплати палива "Укрзалізницею" і непрогнозованим графіком відвантажень.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" протягом двох місяців не могла закупити дизельне паливо через відсутність заявок від трейдерів і постачальників. Через це УЗ була змушена 8 разів переносити подачу заявок.

У кінці лютого "Укрзалізниця" ввела обмеження на використання дизельного палива в зв'язку з припиненням поставок і критично низькими запасами.

12 березня ЦОП збільшив стартову вартість ресурсу на 6,7% — до 28 252 грн/т.

27 березня "Укрзалізниці" нарешті вдалося закупити паливо. Переможцями тендеру на поставку ще 50 тис. т дизпалива були визначені ОККО і "Анвітрейд".