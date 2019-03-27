"Укрзалізниці" нарешті вдалося закупити пальне
Центр забезпечення виробництва АТ "Укрзалізниця" 27 березня визначив переможців двох тендерів на закупівлю 50 тис. т дизпалива (по 25 тис. т кожен) із застосуванням формульного розрахунку ціни.
Про це свідчать результати торгів на ProZorro, повідомляє enkorr.
Переможцем по першому лоту стала компанія ОККО з ціною 28,2 тис. грн / т, по другому - виграв "Анвітрейд", який запропонував поставити ДП по 28 тис грн / т. Ці ціни на 1132-1250 грн / т вище, ніж середня ціна ДП на оптовому ринку 27 березня, за даними "Консалтингової групи А-95".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" протягом двох місяців не могла провести закупівлю дизельного палива через відсутність заявок від трейдерів і постачальників ДТ. Через це "Укрзалізниця" була змушена переносити вісім разів подачу заявок.
В кінці лютого "Укрзалізниця" зіткнулася з проблемою браку палива і змушена була перейти на режим економії.
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