"Укрзалізниці" нарешті вдалося закупити пальне

Центр забезпечення виробництва АТ "Укрзалізниця" 27 березня визначив переможців двох тендерів на закупівлю 50 тис. т дизпалива (по 25 тис. т кожен) із застосуванням формульного розрахунку ціни.

Про це свідчать результати торгів на ProZorro, повідомляє enkorr.

Переможцем по першому лоту стала компанія ОККО з ціною 28,2 тис. грн / т, по другому - виграв "Анвітрейд", який запропонував поставити ДП по 28 тис грн / т. Ці ціни на 1132-1250 грн / т вище, ніж середня ціна ДП на оптовому ринку 27 березня, за даними "Консалтингової групи А-95".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" протягом двох місяців не могла провести закупівлю дизельного палива через відсутність заявок від трейдерів і постачальників ДТ. Через це "Укрзалізниця" була змушена переносити вісім разів подачу заявок.

В кінці лютого "Укрзалізниця" зіткнулася з проблемою браку палива і змушена була перейти на режим економії.

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