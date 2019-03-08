Китайці видали Tesla кредит на 521 мільйон доларів на завод у Шанхаї

Американська компанія Tesla підписала з китайськими кредиторами угоду про отримання позики на 12 місяців в розмірі 3,5 млрд юанів (521 мільйон доларів) для будівництва заводу в Шанхаї.

Про це повідомив телеканал CNBC.

Підготовка до будівництва почалася в січні, складальний цех заводу Tesla повинен бути зведений в травні, заявила влада Шанхаю.

Новий завод стане першим для компанії за межами США, а також першим підприємством в автомобільній промисловості в Китаї зі стовідсотковим іноземним капіталом.

Угода про будівництво заводу була підписана Tesla в липні 2018 року зі адміністрацією району Ліньган і корпорацією "Ліньган". До 2020 року на ньому планується запустити збірку електрокарів Model 3 і поступово вийти на річний обсяг виробництва до 500 тис. автомобілів.

На початку серпня 2018 року агентство Bloomberg повідомило про готовність Tesla вкласти в цей проект 5 млрд доларів, а також про можливості залучення коштів у Китаї для часткового фінансування проекту.

Глава компанії Ілон Маск позначив 2 млрд доларів як суму, необхідну для забезпечення рівня виробництва в 250 тис. електромобілів на рік.

Місцеве виробництво повинно допомогти компанії зменшити вплив торгової війни Китаю і США, через яку Tesla довелося підняти ціни в Китаї на електромобілі, вироблені в США.

Нагадаємо:

Tesla представить свій кросовер Model Y 14 березня у Лос-Анжелесі.

Раніше Tesla Inc. заявила, що почне закривати свої магазини і перейде до продажу машин лише через інтернет.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.