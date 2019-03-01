Tesla закриває магазини, продаватиме електрокари лише онлайн

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. заявив, що почне закривати свої магазини і перейде до продажу машин лише через інтернет.

Про це пише The Wall Street Journal, передає "Інтерфакс-Україна".

Цей незвичайний крок націлений на скорочення витрат компанії, що дасть їй змогу знизити вартість Model 3 і продавати їх із довгоочікуваною стартовою ціною в 35 тис. доларів. Цю мету Tesla обговорювала роками і неодноразово відкладала терміни її досягнення, проте зміна в стратегії продажу стала несподіванкою.

Перехід до онлайн-продажу, ймовірно, ще більше розсердить американських автодилерів, які витратили близько десяти років на протистояння спробам Tesla продавати електромобілі безпосередньо через належні компанії магазини. Протягом понад 100 років автовиробники дотримувалися моделі продажу через сторонніх дилерів у США.

"Зрештою це стане дуже сильною конкурентною стороною Tesla", - заявив головний виконавчий директор компанії Ілон Маск. "Це буде фундаментальна довгострокова конкурентна перевага Tesla, яку може відтворити лише стартап", – додав він.

"У 2019 році люди просто хочуть купувати речі онлайн", - додав він.

Буде закрито декілька магазинів компанії, що приведе до скорочення штату, сказав голова компанії, не уточнюючи подробиць. Інші точки залишаться відкритими для того, щоб доносити інформацію до потенційних покупців, проте купувати автомобілі вони повинні будуть в інтернеті. У Північній Америці, як зазначив І.Маск, купівля за допомогою телефону займе близько хвилини.

На кінець 2018 року у Tesla було 378 магазинів і сервісних центів у всьому світі.

Компанія також відмовиться від традиційних тест-драйвів для потенційних покупців, зазначає The Financial Times. Замість цього споживач, який купив електромобіль, зможе повернути його протягом семи днів або пробігу до 1 тис. миль й отримати назад повну суму.

Маск у відповідь на запитання журналістів також сказав, що Tesla навряд чи вийде на прибутковий рівень у першому кварталі 2019 року через безліч разових витрат, а також відстрочення в постачанні перших автомобілів Model 3 до Європи та Китаю. Раніше він прогнозував "крихітний прибуток".

Котирування акцій Tesla під час попередніх торгів у четвер упали більш ніж на 4%.

Нагадаємо, у грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.