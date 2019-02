Трамп відклав введення мит на товари з Китаю

Президент США Дональд Трамп вирішив відстрочити введення нових мит на китайські товари.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп пояснив своє рішення прогресом в переговорах з Китаєм.

Він зазначив, що сторонам вдалося знайти точки дотику з важливих структурних питань, в тому числі з проблеми захисту інтелектуальної власності, передачі технологій, а також з питань сільського господарства, послуг та валюти.

Президент США також анонсував саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном на своїй віллі у Флориді для укладення торговельної угоди.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!