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Трамп відклав введення мит на товари з Китаю

Понеділок, 25 лютого 2019, 12:00
 

Президент США Дональд Трамп вирішив відстрочити введення нових мит на китайські товари.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп пояснив своє рішення прогресом в переговорах з Китаєм.

Він зазначив, що сторонам вдалося знайти точки дотику з важливих структурних питань, в тому числі з проблеми захисту інтелектуальної власності, передачі технологій, а також з питань сільського господарства, послуг та валюти.

Президент США також анонсував саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном на своїй віллі у Флориді для укладення торговельної угоди.

Економічна правда

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США Китай мита Трамп

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