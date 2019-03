Маск назвав дату презентації нового електрокара Model Y

Компанія Tesla представить свій кросовер Model Y менш ніж через два тижні, 14 березня, в Лос-Анжелесі.

Про це засновник компанії Ілон Маск повідомив на своїй сторінці у Twitter.

У наступних твітах Маск написав, що Model Y отримає "нормальні" двері на відміну від дверей "Крила Сокола", які встановлені на Model X. Model Y буде коштувати приблизно на 10 відсотків дорожче, ніж Model 3, оскільки це більший позашляховик.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery