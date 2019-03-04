Маск назвав дату презентації нового електрокара Model Y

Компанія Tesla представить свій кросовер Model Y менш ніж через два тижні, 14 березня, в Лос-Анжелесі.

Про це засновник компанії Ілон Маск повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.

У наступних твітах Маск написав, що Model Y отримає "нормальні" двері на відміну від дверей "Крила Сокола", які встановлені на Model X. Model Y буде коштувати приблизно на 10 відсотків дорожче, ніж Model 3, оскільки це більший позашляховик.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery — Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.

Минулого тижня Tesla оголосила, що клієнти тепер можуть замовити Model 3 зі стандартним акумулятором за 35 000 $.

Раніше Маск повідомляв, що Tesla завершила розробку Model Y, і що "на три чверті Model Y схожа на Model 3".

Нагадаємо, раніше Tesla Inc. заявила, що почне закривати свої магазини і перейде до продажу машин лише через інтернет.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

Українська правда