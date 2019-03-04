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Маск назвав дату презентації нового електрокара Model Y

Понеділок, 4 березня 2019, 09:00

Компанія Tesla представить свій кросовер Model Y менш ніж через два тижні, 14 березня, в Лос-Анжелесі.

Про це засновник компанії Ілон Маск повідомив на своїй сторінці у Twitter.

У наступних твітах Маск написав, що Model Y отримає "нормальні" двері на відміну від дверей "Крила Сокола", які встановлені на Model X. Model Y буде коштувати приблизно на 10 відсотків дорожче, ніж Model 3, оскільки це більший позашляховик.

Минулого тижня Tesla оголосила, що клієнти тепер можуть замовити Model 3 зі стандартним акумулятором за 35 000 $.

Раніше Маск повідомляв, що Tesla завершила розробку Model Y, і що "на три чверті Model Y схожа на Model 3".

Нагадаємо, раніше Tesla Inc. заявила, що почне закривати свої магазини і перейде до продажу машин лише через інтернет.

У грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

Українська правда

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Tesla Маск

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