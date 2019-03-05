Новини дня: дефіцит шкіл і садочків, олігархи та кінець епохи червоних доріжок

Про ціни на газ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Україна втратить підтримку партнерів і кошти, якщо знизить ціни на газ.

Про дефіцит шкіл і садочків. Щоб покрити існуючий дефіцит навчальних місць у школах і дитячих садах, Києву потрібно почати будувати одночасно не менше 57 шкіл і 70 дитячих садків.

Про перевірку облгазів Фірташа. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки.

Про найбагатших українців. В оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.

Про кінець епохи червоних доріжок. У 2019 році Україна отримає 40 нових вагонів із сучасним шумоізоляційним покриттям для підлоги замість звичних червоних доріжок і лінолеуму.

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За крок до катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що далі

Скільки дитсадків і шкіл потрібно Києву і чому їх не вистачає? Скільки буде коштувати їх будівництво і хто повинен цим займатися? Чому переповнені класи і групи погано впливають на дітей, і хто за це відповість?