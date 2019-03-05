Скільки шкіл і дитсадків потрібно побудувати Києву, щоб наздогнати темпи будівництва житла

Щоб покрити існуючий дефіцит навчальних місць у школах і дитячих садах, Києву потрібно почати будувати одночасно не менше 57 шкіл і 70 дитячих садків.

Про це йдеться в аналітичній статті "Економічної правди" "43 учня в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері".

Як повідомлялося, це обійдеться місту приблизно в 8-22 млрд грн. Окрім того, щорічно потрібно буде вводити в експлуатацію ще до 10 шкіл і 16 дитсадків, що обійдеться місту ще в 1-4 млрд грн.

До нестачі місць у навчальних закладах призводить будівництво все нових житлових комплексів у столиці. Так, щорічно забудовники будують близько 20 тис. квартир. При цьому вони не поспішають будувати поруч із новобудовами садки та школи.

Ситуацію погіршує те, що кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів щорічно зростає у середньому на 10 тис., а початкової школи— на 4-5 тис. осіб. При цьому кількість введених в експлуатацію загальноосвітніх учнівських місць щорічно зростає в середньому на 1 тис. місць, а в 2015-2016 роках зросла лише на 300 і 400 місць відповідно.

Як повідомлялося, сьогодні через недбальство забудовників і чиновників у більшості класів шкіл Києва навчається набагато більше 30 учнів, що прямо забороняє закон про освіту.

Детальніше читайте у статті: "43 учня в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері"

Економічна правда