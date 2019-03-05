Знизити ціни на газ можна лише за згоди партнерів – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Україна втратить підтримку партнерів і кошти, якщо знизить ціни на газ.

Про це він сказав на селекторній нараді з питань забезпечення населення централізованим теплопостачанням, у тому числі щодо формування тарифів.

"Ми з липня 2017 року максимально хотіли уникнути питання підвищення цін на газ. Ми просто не змогли цього зробити", – заявив прем’єр.

"Це можливо зробити тільки тоді, коли буде консолідована домовленість із всіма нашими міжнародними партнерами. В односторонньому порядку Україна це зробити не може", – наголосив він.

"Якщо хтось говорить, що ми це зробимо в односторонньому порядку, знайте: наступного дня від нас відмовиться як від партнерів весь цивілізований світ – і країну заведуть в глибоку економічну кризу", – заявив Гройсман

Голова уряду пояснив: "Ми цього допустити не можемо – і тому змушені були йти на непопулярні і неприйнятні навіть кроки, іншого варіанту в нас не було".

Він додав: "Облгази подають на державу в суд, щоб скасувати рішення, яке 3-4 роки працювало: 3.3 м куб як норма. Суд приймає рішення зупинити чи скасувати дію рішення уряду".

"Ми вважаємо, що 3,3 – а зараз 3,28 – це абсолютно обґрунтована норма споживання, за яку треба виставляти рахунки. Тим часом облгази встановлюють 9,8 кубометри, тобто втричі більше – і людям дають рахунки в 3 рази більші", – обурився прем’єр-міністр.

Гройсман наголосив, що встановлена нині норма 3,28 – справедлива норма споживання.

Він закликав місцеву захистити тих людей, яким завищують тарифи.

"Платити по нормі треба по завищених нормах – не треба", – сказав Гройсман

"Колеги, захистіть мешканців своїх громад. Коли їм неправомірно виставлють рахунки – це не їхня справа, це ваша справа", – закликав він.

Українська правда