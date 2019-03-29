Роботодавців зобов'яжуть облаштовувати робочі місця для людей із інвалідністю

1 квітня набувають чинності нові державні будівельні норми щодо інклюзивності, якими, зокрема, роботодавців зобов’яжуть облаштовувати інклюзивні робочі місця для людей із інвалідністю.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook .

За його словами, наразі в Україні близько трьох мільйонів людей із інвалідністю. Із них 80% — працездатні люди, які через недоступність громадського простору не можуть використати своє право на працю.

За словами заступника міністра, у новому ДБН щодо інклюзивності міститься близько 100 якісних змін.

"Якщо проектується спеціалізоване робоче місце для людини з інвалідністю, то воно повинне включати комплект меблів, обладнання та допоміжних пристроїв, пристосованих для конкретного виду інвалідності", — написав Парцхаладзе.

Площа одного робочого місця в офісних та адміністративних приміщеннях для особи з інвалідністю, яка пересувається на візку, має бути не менше 5,65 кв. м.

Також повинні передбачатися та ідентифікуватися міжнародними символами паркувальні місця та входи до будівель, ліфти, зони безпеки тощо.

Нагадаємо:

Раніше в уряді запропонували будувати лише енергоефективне житло.

Також у країні запровадили нові технології освітлення приміщень. А на експлуатованих дахах ТРЦ та інших громадських будівель, як зазначалось раніше, можуть з'явитися парковки.

Окрім того, усі нові громадські будівлі в Україні планують обладнати металодетекторами.