Усі нові громадські будівлі в Україні обладнають металодетекторами

Усі нові громадські будівлі мають бути облаштовані сучасними системами охоронної сигналізації, зокрема, рамочними пристроями на вході до будівель і системами відеоспостереження.

Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе, посилаючись на нові державні будівельні норми.

Парцхаладзе наголосив на тому, що безпека людини – у пріоритеті, особливо у місцях великого скупчення людей.

"Тому для підвищення безпеки людей та їх захисту під час перебування у таких закладах у нових ДБН щодо проектування громадських будівель передбачаються посилені вимоги щодо безпеки. Це так звані "рамки" на вході, які унеможливлять потрапляння до будівлі заборонених предметів, та сучасні системи відеоспостереження, які дозволять виявляти підозрілих осіб та швидко реагувати на можливі ситуації", – сказав він.

Також у нормах посилюються вимоги до облаштування громадських закладів системами пожежної безпеки, оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей.

Вводяться і сучасні, більш надійні та чутливі системи пожежної сигналізації, які швидше визначають момент виникнення пожежі та реагують на надзвичайні ситуації.

Нові ДБН вступають у дію з 1 червня 2019 року.

Нагадаємо, що державні будівельні норми – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

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Економічна правда