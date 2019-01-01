Україна почала жити за новим держбюджетом
Закон про Державний бюджет України на 2019 рік набуває чинності 1 січня.
Закон було офіційно опубліковано в газеті "Голос України" в середині грудня.
У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1,306 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,184 трлн грн.
Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1,406 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,262 трлн грн.
Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%).
Зазначається, що на виплати пенсій у 2019 році передбачено 167,5 млрд грн.
З 1 січня 2019 року відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати до 4173 грн. Розмір прожиткового мінімуму у 2019 році у порівнянні з 2018 роком зросте на 9,4%.
У спеціальному фонді передбачені кошти для Державного дорожнього фонду в сумі 50,4 млрд грн (із загального обсягу фінансового ресурсу на розвиток доріг у 55,6 млрд грн), що на 17,5 млрд грн, або у 1,5 рази більше, ніж аналогічні видатки у 2018 році.
Відповідно до документа, загальний обсяг видатків на охорону здоров’я по зведеному бюджету становить 131,7 млрд грн, що на 15,3 млрд грн (на 13,1%) більше, ніж відповідні показники поточного року. Сюди увійшли видатки на реформу фінансування системи охорони здоров’я.
Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет
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Економічна правда
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