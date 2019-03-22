Поліція показала, на яких дорогах побільшає радарів TruCam

Патрульна поліція попереджає, що з 25 березня збільшить кількість радарів TruCAM для вимірювання швидкості руху на дорогах України.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті від 22 березня.

"З 25 березня для вимірювання швидкості руху патрульні використовуватимуть ще 25 приладів TruCAM. Загальна кількість приладів, які будуть використовуватися з понеділка – 75", – зазначають патрульні.

Нові ділянки використання приладів (позначені на карті червоним кольором) з’являться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

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Патрульна поліція також вказує відповідні ділянки в спеціальній інфографіці.

Водночас патрульні нарікають, що незважаючи на максимально відкритий підхід до вимірювання, станом на 22 березня (від початку використання) вже складено понад 83 тисячі постанов щодо перевищення дозволеної швидкості руху.

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Нагадаємо:

Патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam з 8 жовтня 2018 року, виписавши у перший день 230 штрафів.

За пеший місяць поліція виявила понад 5 тисяч порушників за допомогою нових камер.

Поліція виписала штрафів на 2,3 мільйона за місяць використання радарів.

У лютому-2019 поліція значно збільшила кількість радарів TruCam на дорогах.

Українська правда