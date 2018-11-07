Поліція затримала вже понад 5 тисяч водіїв за допомогою нових камер

За місяць фіксації швидкості камерами TruCam поліція затримала понад 5 тисяч порушників.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв'ю delo.ua.

За його словами, наразі в Україні працює 25-26 пристроїв TruCam.

"Буде більше. Ці пристрої проходять перевірку. Скільки буде перевірок, настільки і збільшимо", - заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Патрульна поліція почала контролювати швидкість автомобілів близько місяця тому.

"Наразі зафіксовано понад 5 тис порушень. Це при тому, що патрульна поліція тиждень працювала в пілотному режимі. Але наша мета - не "набити" якомога більше постанов, а попередження цих порушень. В цілому можна було б зробити набагато більше, але ми робимо це максимально відкрито, щоб знизити швидкість і попередити можливі ДТП з великими наслідками", - сказав Білошицький.

Нагадаємо, співробітники патрульної поліції протягом першого дня повноцінного застосування TruCam склали 231 адміністративний документ на водіїв за порушення ними швидкісного режиму.

Як повідомлялося, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.

До 15 жовтня радари працювали у пілотному режимі, і водіїв-порушників не штрафували.

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