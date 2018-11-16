Поліція виписала штрафів на 2,3 мільйона за місяць використання радарів

За місяць фіксування швидкості автомобілів за допомогою приладу TruCam Національна поліція наклала штрафів на 2,3 мільйона гривень.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, за період з 16 жовтня по 13 листопада патрульні поліцейські винесли 8,1 тисячі постанов щодо притягнення до адміністративної відповідальності і виписали штрафів на загальну суму майже 2,3 млн гривень.

Добровільно вже виплачено штрафів на суму 1,3 млн гривень - 58% від загальної суми.

Білошицький заявив, що вимірювання проводяться максимально відкрито - всі місця, де використовуються TruCam вказані на карті, позначені спеціальними дорожніми знаками, на місці знаходиться автомобіль з увімкненими маячками синього кольору.

Як повідомлялося, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.

До 15 жовтня радари працювали у пілотному режимі, і водіїв-порушників не штрафували.

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Економічна правда