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Поліція виписала штрафів на 2,3 мільйона за місяць використання радарів

П'ятниця, 16 листопада 2018, 16:50
 

За місяць фіксування швидкості автомобілів за допомогою приладу TruCam Національна поліція наклала штрафів на 2,3 мільйона гривень.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, за період з 16 жовтня по 13 листопада патрульні поліцейські винесли 8,1 тисячі постанов щодо притягнення до адміністративної відповідальності і виписали штрафів на загальну суму майже 2,3 млн гривень.

 

Добровільно вже виплачено штрафів на суму 1,3 млн гривень - 58% від загальної суми.

Білошицький заявив, що вимірювання проводяться максимально відкрито - всі місця, де використовуються TruCam вказані на карті, позначені спеціальними дорожніми знаками, на місці знаходиться автомобіль з увімкненими маячками синього кольору.

Як повідомлялося, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.

До 15 жовтня радари працювали у пілотному режимі, і водіїв-порушників не штрафували. 

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Економічна правда

МВС автомобілі штрафи

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