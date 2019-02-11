Поліція значно збільшила кількість радарів TruCam на дорогах
Понеділок, 11 лютого 2019, 10:45
Правоохоронці продовжують встановлювати радари TruCam, що фіксують швидкість на дорогах, нині їх кількість зросла на 60% до 50 одиниць.
Про це повідомляє МВС у Twitter.
"Увага! Відсьогодні збільшилась кількість радарів TruCam, тепер їх не 30, а 50", - йдеться в повідомленні.
Нові радари з'явились на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова.
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