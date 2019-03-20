Розворот на міжбанку: гривня призупинила падіння
20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,19 - 27,22 гривні;
Євро - 30,87 - 30,91 гривні;
Російський рубль - 0,4226 - 0,4233 гривні.
Нагадуємо:
20 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 березня на рівні 27,16 гривні.
19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 - 27,29 гривні за долар.
19 березня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 12,53 мільярда гривень.
Інтерес нерезидентів до гривневих облігацій підвищує рівень пропозиції валюти на міжбанку, що сприяє зміцненню курсу гривні.
Економічна правда
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