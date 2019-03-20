Розворот на міжбанку: гривня призупинила падіння

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,19 - 27,22 гривні;

Євро - 30,87 - 30,91 гривні;

Російський рубль - 0,4226 - 0,4233 гривні.

Нагадуємо:

20 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 березня на рівні 27,16 гривні.

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 - 27,29 гривні за долар.

19 березня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 12,53 мільярда гривень.

Інтерес нерезидентів до гривневих облігацій підвищує рівень пропозиції валюти на міжбанку, що сприяє зміцненню курсу гривні.

Економічна правда