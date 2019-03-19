Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку впала ще нижче

Вівторок, 19 березня 2019, 17:25
 

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 - 27,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,24 - 27,29 гривні;

Євро - 30,91 - 30,96 гривні;

Російський рубль - 0,4222 - 0,4231 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 19 березня на рівні 27,13 гривні.

19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,13 - 27,16 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня падає: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку 19 березня 2019, 11:25
Гривня на міжбанку застигла на місці 18 березня 2019, 17:30
НБУ на минулому тижні різко збільшив продаж валюти на міжбанку 18 березня 2019, 15:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті