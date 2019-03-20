Гривня падає: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку

20 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,13 - 27,17 гривні;

Євро - 30,79 - 30,83 гривні;

Російський рубль - 0,4216 - 0,4224 гривні.

На готівковому ринку станом на 12:08 котирування гривні до долара становили 27,11 - 27,40 гривні. Євро купують за 30,67 гривні, продають за 31,16 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,18 - 27,31 гривні, євро - 30,91 - 31,02 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 березня на рівні 27,16 гривні.

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 - 27,29 гривні за долар.

Економічна правда