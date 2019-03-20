Сьомий день падіння: НБУ опустив гривню ще нижче

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 20 березня на рівні 27,16 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,85 гривні (на 19 березня — 30,79 гривні).

Таким чином, гривня падає сім банківських днів поспіль – з 12 березня.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 19 березня на рівні 27,13 гривні.

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,24 - 27,29 гривні за долар.

Економічна правда